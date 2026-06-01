Умерла актриса Лариса Жуковская, сыгравшая в фильмах "Война и мир" и "Анна Каренина"

Актриса МХАТ имени Горького, заслуженная артистка России Лариса Жуковская умерла 1 июня в возрасте 88 лет, не дожив менее двух недель до 89-летия. О смерти актрисы стало известно из информации, опубликованной на портале "Кино-Театр.ру".

Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году она окончила ГИТИС, курс И.М. Раевского. С 1959 года была актрисой МХАТа. После раздела труппы в 1987 году продолжила служить во МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

В театре Жуковская принадлежала к поколению артистов, для которых главным содержанием профессии оставалась многолетняя служба в труппе. На сцене она играла характерные роли, создавая персонажей из разных социальных слоев. Нескольким поколениям зрителей она была знакома по мхатовской "Синей птице", где в разные годы играла Внучку, Свет, Мать и соседку Берленго. Среди ее театральных работ также упоминаются Бутова в спектакле "Ее друзья" по пьесе Виктора Розова, закройщица и вторая безответственная дама в "Зойкиной квартире". Основная часть творческой биографии Жуковской была связана именно с мхатовской сценой.

В кино Лариса Жуковская дебютировала в 1950-е годы. Среди ее ранних работ – фильмы "Дом, в котором я живу" и "Стучись в любую дверь". В киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" она появилась в небольшой роли, в титрах не указана. В фильмографии Жуковской также значатся "Выстрел" Наума Трахтенберга, где она сыграла жену польского помещика, "Королевская регата" Юрия Чулюкина, где ей досталась роль принцессы Христины, и "Анна Каренина" Александра Зархи, где она сыграла княжну Воронову. К числу ее работ относятся телепостановки и фильмы "Скучная история. Из записок старого человека", "Стакан воды", "Принц и нищий", "Черный монах", "Сюжет для двух рассказов" и сериал "Сыщик без лицензии".