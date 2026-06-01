Двойники Мэрилин Монро в Палм-Спрингс побили мировой рекорд Гиннесса

30 мая организация Greater Palm Springs Pride устроила в центре Палм-Спрингс массовый сбор двойников Мэрилин Монро, приуроченный к 100-летию со дня рождения легендарной актрисы. Изначально организаторы рассчитывали собрать около 500 участников. Однако мероприятие превзошло ожидания и установило новый мировой рекорд Гиннесса: в акции приняли участие 1037 человек в образе Монро. Предыдущий рекорд – 254 двойника – был зафиксирован в австралийском Брайтоне в 2020 году.

В акции участвовали как женщины, так и мужчины. Чтобы полностью воссоздать знаменитый стиль голливудской звезды, участники, оплатившие регистрационный взнос в 75 долларов, получили белое платье из фильма "Семь лет желания", платиновый парик, солнцезащитные очки в стиле cat-eye и бокал для мартини. Мероприятие прошло возле знаменитой восьмиметровой статуи "Вечная Мэрилин".

Организаторы отмечали, что для официальной фиксации рекорда использовались современные технологии: каждый участник должен был отсканировать QR-код, подтверждающий его присутствие на площадке. Рекордная акция стала частью масштабных праздничных мероприятий, посвященных мировой звезде, которая и спустя десятилетия остается одной из самых узнаваемых икон Голливуда.