Израильский оперный певец подвергся атаке в Польше во время выступления

Певец Давид Д'Ор подвергся нападению прямо во время концерта в Большом театре Варшавы. Антиизраильская активистка плеснула в него красной краской, выкрикивая пропалестинские лозунги, после чего была выведена из зала.

Выступление Д'Ора подытоживало 22-й фестиваль еврейской культуры, ежегодно проводящийся в польской столице.

Как рассказал Ynet артист, инцидент произошёл во время исполнения пиюта "אבינו מלכנו". Д'Ор признался, что вид кроваво-красных пятен на сет-листе, в который входили такие композиции, как "שמע ישראל" и "שמור על העולם ילד", написанная самим певцом ("Береги этот мир, дитя"), напомнил ему ужасы 7 октября. По его словам, музыканты оркестра Sinfonia Viva, аккомпанировавшие ему на выступлении, были очень напуганы произошедшим – скрипачка ансамбля решила, что в них плеснули кислотой.

Несмотря на выходку активистов, Д'Ор довёл концерт до финала. Под занавес мероприятия он попросил зрителей закрыть глаза и вместе с ним помолиться за мир и за народ Израиля. По информации "Кан", в поездке в аэропорт после выступления артиста на всякий случай сопровождала полиция.