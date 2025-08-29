Неделя в кино: "Война супругов Роуз" – обаятельная трагикомедия вместо триллера Де Вито

Главные события этой недели в кино в основном политические. То режиссер Вуди Аллен выступает в Москве и попадает в украинскую базу "Миротворец", то итальянские кинематографисты требуют отменить израильскую актрису Галь Гадот, то Педро Альмодовар просит испанское правительство отменить весь Израиль. Политика стала неотъемлемой частью новостей культуры и жизни художников, которые все чаще превращаются (или отказываются превращаться как Вуди Аллен) в политических активистов. Можно бесконечно спорить о том, хорошо это или плохо, ясно одно – кинематограф как одно из самых политизированных искусств задает интонацию многих социальных и политических процессов. В 1978 году американский сериал "Холокост" Марвина Чомски полностью перевернул восприятие катастрофы еврейского народа в мире. Вернее, не перевернул, а озвучил, сделал видимым. И не только в США. В Германии сериал прошел с невероятными рейтингами, открыв немцам глаза на случившееся. До сериала Чомски и "Списка Шиндлера" Стивена Спилберга Холокост не был таким значимым событием истории человечества в массовом сознании, каким является сегодня. Холокост таким, каким мы его знаем, память о жертвах, осмысление масштабов и механизмов Катастрофы – безусловная заслуга Голливуда. Поэтому легко отмахнуться от мнений кинематографистов не получится. Как не получится и не замечать того, что в программе всех международных кинофестивалей сегодня есть фильмы о войне в Газе, представляющие Израиль не в лучшем свете, а Израилю, увы, нечего на это ответить ни в творческом, ни в политическом смыслах. История этой войны пишется прямо сейчас на Каннском, Берлинском, Венецианском фестивалях и премии "Оскар". И, к сожалению, эта история не в пользу Израиля.

Между тем на израильские экраны вышел фильм "Война супругов Роуз" Джея Роуча – переосмысление фильма Дэнни Де Вито 1989 года. И неудивительно, что у Роуча и Де Вито получились два совершенно разных фильма.

"Война супругов Роуз" – пожалуй, самая известная за пределами США книга американского романиста Уоррена Адлера. Во многом благодаря экранизации Дэнни Де Вито. Для конца относительно благополучных 80-х, психологический триллер Де Вито стал сенсацией – тогда мир еще не был так увлечен психологическими практиками, и страшное в кино в основном происходило по вине маньяков, серийных убийц и прочих Фредди Крюгеров. "Кошмар на улице Вязов", "Пятница 13-е", "Восставший из ада" – Голливуд штампует жуткие истории убийц и маньяков, зрители с восторгом и ужасом приникают к экранам в своих аккуратных и благополучных семейных гнездах. "Война супругов Роуз" взрывает эту иллюзию – одержимость, жестокость, психологическое насилие оказывается вовсе не сказочкой про киношных психопатов. Оно происходит здесь и сейчас в аккуратных домах вполне нормативных и благополучных супругов, которые всего лишь решили развестись. По всем законам жанра голливудского хоррора той эпохи, Де Вито наращивает саспенс, сосредоточившись на насилии как центре, смысле происходящего. И хотя в описании фильма часто встречается слово "трагикомедия", "Война супругов Роуз" 1989 года так же далека от комедии, как новая картина с тем же названием от хоррора, в который превратил роман Адлера Де Вито.

Тео (Бенедикт Камбербэтч) и Айви (Оливия Колман) случайно знакомятся в ресторане, когда Тео забежит на кухню, "чтобы не покончить с собой на глазах своих коллег", которые его невероятно раздражают. Шеф-повар Айви угощает раздраженного архитектора рыбным карпаччо, их пальцы сплетаются, дальше секс в холодильной комнате, переезд в Америку, дом, дети, у Тео грандиозный амбициозный проект, Айви покуривает травку и создает кулинарные шедевры на кухне, неудержимо пичкая детей сладким. В отличие от фильма 1989 года, новая версия "Войны семейства Роуз" действительно трагикомедия. Очаровательные словесные перепалки Тео и Айви не дают отвлечься от экрана ни на минуту. Сценарий, кстати, писал автор романа Уоррен Адлер в соавторстве со сценаристом "Фаворитки" и "Бедных-несчастных" Йоргоса Лантимоса Тони Макнамарой. Блистательно прописанные диалоги сначала влюбленной, а потом все более раздраженной друг другом пары так же блистательно – что ожидаемо, конечно, – сыграны британскими мастерами драмы Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман. Остроты происходящему добавляет ироничный и безудержный Джей Роуч, который отточил свое мастерство на семейных комедиях "Знакомство с родителями", "Ужин с придурками" и "Знакомство с Факерами". И хотя Роуч имеет опыт и в драме ("Скандал", "Трамбо", "Пересчет"), в его новом фильме все-таки больше от комедии, а драматическое порой хромает избыточной сентиментальностью.

Конфликт Тео и Айви категорически отличается от конфликта Оливера и Барбары из фильма Денни Де Вито. Романтическое и нежное между героями фильма 1989 года довольно быстро перетекает в плохо скрываемое взаимное раздражение. Оливер – успешный адвокат, который видит в жене мать своих детей и домохозяйку. Барбара поначалу домохозяйствует, обставляя купленный парой дом фарфоровыми статуэтками и прочими признаками мещанского счастья, а потом вдруг захочет самостоятельности и возьмется продавать паштет. У Оливера, погруженного в свою адвокатскую карьеру и несколько стесняющегося простушки-жены, затея Барбары вызывает раздражение. Барбара, которая раскормила детей конфетами до ожирения, в раздражении вцепится в свой паштет как в право на самореализацию. С этого – мужской шовинизм и воинственный феминизм – стартует конфликт в фильме Денни Де Вито. У Тео и Айви все иначе – они оба не просто нуждаются в самореализации, но нежно и преданно поддерживают в этом друг друга. Тео, видя, что Айви действительно одаренный шеф-повар, покупает для нее домик под ресторан. Айви, когда проект Тео рухнет, похоронив под обломками его блестящую карьеру, с энтузиазмом примется за работу в ресторане, построит целую кулинарную империю и придумает для мужа новый проект – дом мечты на берегу океана, строительство которого она готова оплатить, включая все его безумные фантазии. Оттого и драма в истории новой "Войны" ощущается глубже – если Оливера и Барбару связывали сначала страсть, а потом дети, то отношения Тео и Айви наполнены настоящей взаимной заботой. Не без шероховатостей, конечно, но с кем не бывает. Еще одна значимая деталь – дом, который становится триггером при разводе героев, запустив процесс взаимного непримиримого насилия. Барбара и Оливер покупают дом после смерти богатой американки, скорее как символ статуса и финансовой состоятельности, чем как семейное гнездо. Тео строит дом не для Айви и детей (к моменту завершения строительства дети уедут учиться в спортивный интернат), а как воплощение своих нереализованных талантов и амбиций. А Айви рада его в этом поддержать поначалу, но все больше отдаляясь от семьи, делами которой полностью занят Тео, теряет и душевную, и физическую связь с семейным пространством. И, наконец, дети. Если в фильме Де Вито они становятся пассивными свидетелями и жертвами родительской драмы, то Роуч делает их значимой причиной семейного разлада и орудием сопротивления: взяв бразды правления в свои руки, Тео запрещает детям есть сладости Айви, приучает к спортивным тренировкам и отправляет их в спортивную школу вдали от дома. Чего так и не простит ему Айви.

Для фильма, который выходит в 2025 году, работа Роуча – безусловный успех. С одной стороны, его картина – умная, ироничная и трогательная трагикомедия, с другой, ее герои живут не в мире написанного в 80-е романа, а здесь и сейчас. У них иные внутренние установки и другие ценности: вместо статуса и внешних признаков его обретения – драма таланта и реализации, вместо механического сосуществования – попытки договориться даже тогда, когда договор уже кажется невозможным, вместо сексуализации чувств – чувственная сексуальность. В нашей наполненной хоррорами реальности это преображение классического сюжета из тяжелого триллера в сложную ироничную драму, пожалуй, очень правильное решение. Пусть даже трагической развязки не избежать.