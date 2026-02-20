x
Культура

Популярный американский актер Эрик Дейн умер в возрасте 53 лет

время публикации: 20 февраля 2026 г., 05:33 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 05:35
Популярный американский актер Эрик Дейн умер в возрасте 53 лет
Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Эрик Дэйн, известный по сериалам "Анатомия страсти" (доктор Марк Слоан) и "Эйфория" (Кэл Джейкобс), скончался в возрасте 53 лет. О его смерти сообщает NBC News со ссылкой на заявление семьи актера.

В заявлении говорится, что Дэйн умер 18 февраля после "мужественной борьбы" с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). О том, что у него диагностирован БАС (болезнь Лу Герига), Дэйн публично сообщил в апреле 2025 года. Это прогрессирующее и на сегодняшний день неизлечимое нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны и приводящее к утрате мышечного контроля.

Помимо наиболее известных ролей в "Анатомии страсти" и "Эйфории", Дэйн снимался в проектах "Зачарованные", "Лас-Вегас", "Последний корабль", а также в фильмах "Люди Икс: Последняя битва" и "День святого Валентина". В июне 2024 года стало известно, что актер получил роль спецагента ФБР Натана Блайта в криминальной драме Countdown. Сериал вышел летом 2025 года, и Дэйн был одним из ключевых актеров основного состава

