В программу Perspectives Берлинале включен фильм израильского режиссера

Фильм израильского режиссера Асафа Махнеса "Куда?" включен в программу Perspectives 76-го Берлинского международного кинофестиваля. "Куда?" – это трагикомическая история о палестинском водителе Uber и молодом израильтянине, которые скитаются по Берлину. Палестинский водитель Uber развозит гостей вечеринок по Берлину. Когда на заднем сиденье его машины оказывается молодой израильтянин, пробуждаются глубоко спрятанные воспоминания.

В течение следующих двух лет они снова встречаются в совместных поездках. Объединённые болью от несложившихся любовных историй, оба открывают для себя новые перспективы, и старые раны постепенно начинают заживать. Премьера картины состоялась на Иерусалимском кинофестивале 2025 года.

Махнес признается, что в основу сценария легла его личная история. "В 2020 году, во время Берлинале, я ехал в Uber с палестинским водителем в Берлине, – рассказывает он. – Сначала атмосфера была напряжённой, но за эти тридцать минут что-то изменилось. Между нами возникла тихая, противоречивая связь – сформированная изгнанием, чувством вины и вопросами идентичности". По словам режиссера, личные переживания, несложившиеся отношения с девушкой, ради которой он переехал в Берлин, и размышления о настоящем подтолкнули его к работе над фильмом. "Фильм не предлагает лёгкой надежды, но предлагает надежду подлинную – которая заключается в сложности, иронии и человечности, – говорит Махнес. – Именно такой тон мне ближе всего: абсурдный, болезненный и наполненный сердцем. Эта история кажется мне самой срочной и важной из всех, которые я могу рассказать сейчас".