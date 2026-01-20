В ответ на отмены Мики Зоара: издательство "Офек" учредило премию за политическую литературу

Фонд Берла Кацнельсона и издательство "Офек" объявили об учреждении новой литературной награды – "Премии Бери" за политическое творчество. Инициатива появилась на фоне решения Министерства культуры отменить ряд литературных премий по политическим причинам. Об этом сообщает издание Walla.

Новая премия будет присуждаться в основном за произведения в жанре нон-фикшн – аналитическую прозу, эссе и политические мемуары. В конкурсе смогут участвовать как опытные авторы, так и дебютанты с ранее не опубликованными рукописями. Отдельная номинация будет посвящена демократической детской литературе. Победившие в конкурсе произведения будут опубликованы в в издательстве "Офек".

Кроме того, предусмотрены гранты на продолжение творческой работы для писателей, чьи политические книги были опубликованы в течение текущего года. Общий призовой фонд премии составит 100 тысяч шекелей.

В фонде отмечают, что цель инициативы – поддержка литературных произведений, смело поднимающих политические, социальные, культурные, моральные и исторические темы, а также развитие критического мышления у авторов и читателей. По словам организаторов, премия призвана способствовать формированию нового поколения израильских политических писателей и читателей.

Генеральный директор идейного центра Фонда Берла Кацнельсона Рами Ход заявил, что учреждение премии стало ответом на отмену государственных наград. По его словам, культура и литература должны оставаться пространством свободного мышления и творчества.

Главный редактор издательства "Офек" Таль Вайнтрауб подчеркнула, что критическая политическая литература играет ключевую роль в воспитании самостоятельных и мыслящих читателей. Она отметила, что именно такие голоса особенно важны в нынешней общественной и политической реальности.

15 января стало известно, что министерство культуры отменило десятки творческих премий за 2025 год во всех сферах культуры, в том числе и в литературе, на сумму более 4,5 миллионов шекелей. Министр культуры Мики Зоар объяснил это решение политическими разногласиями "большинства" с творческим сообществом. Министр культуры Мики Зоар объяснил сокращение премий политическими разногласиями с творческим сообществом. "На протяжении многих лет ряд премий вручался художникам и творческим деятелям в разных сферах за счёт налогов каждого гражданина Израиля при явном игнорировании художниками взглядов, которых придерживается большинство народа, – заявил министр. – Поэтому я распорядился остановить финансирование премий до создания профессиональной комиссии, которая будет распределять премии художникам и творцам из всех секторов общества. Культура принадлежит всему народу Израиля, а не только одной стороне политической карты, и моя обязанность как министра культуры Израиля – укреплять и развивать культуру для всех граждан".

Ранее Зоар заявил о намерении лишить финансирования израильскую киноиндустрию и премию Израильской академии кино и телевидения "Офир".