20 января 2026
20 января 2026
Культура

Итай Леви придет на финал шоу «Следующей звезды» с личной охраной

время публикации: 20 января 2026 г., 14:45 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 14:45
Итай Леви придет на финал шоу «Следующей звезды» с личной охраной
Avshalom Sassoni/Flash90

Певец и судья телешоу "Следующая звезда" Итай Леви сегодня вечером прибудет на большой финал программы в сопровождении личного телохранителя. Как сообщает mako, усиленные меры безопасности связаны не с угрозами в адрес артиста, а из-за дорогостоящих украшений, которые он планирует надеть на эфир.

По данным источников, Леви появится на финале в роскошных часах ориентировочной стоимостью около 200 тысяч долларов, созданных американским ювелиром Ави энд Ко, среди клиентов которого мировые звёзды Малума, Джей Балуин и Джейми Фокс. Также артист наденет эксклюзивное золотое кольцо стоимостью примерно 50 тысяч долларов и цепочку, оцениваемую ещё в 20 тысяч долларов.

Из-за высокой стоимости украшений страховая компания потребовала обеспечить артисту сопровождение охраны на протяжении всего вечера – от прибытия на мероприятие до возвращения домой в Тель-Авив.

Между тем через несколько недель Итай Леви планирует выступить во Франции, и его визит уже вызвал общественный резонанс. Пропалестинские активисты выступили с призывами запретить концерт артиста в Париже, ссылаясь на поддержку певцом военнослужащих ЦАХАЛа и его недавние выступления перед солдатами бригады "Кфир". Организаторы концерта удалили слово "Израиль" с афиши выступления.

