"Евровидение-2026": представитель Израиля выступит в первом полуфинале

В понедельник, 12 января, в прямом эфире на YouTube канала Eurovision Song Contest состоялась жеребьевка, в ходе которой был определен порядок выступления стран в полуфинале.

Согласно результатам жеребьевки, представитель или представительница Израиля выступит во второй части первого полуфинала 12 мая.

12 мая на сцену поднимутся представители: Грузии, Португалии, Хорватии, Швеции, Финляндии, Молдовы, Греции, Черногории, Эстонии, Сан-Марино, Бельгии, Литвы, Сербии, Израиля.

14 мая зрители увидят музыкантов из Армении, Румынии, Швейцарии, Азербайджана, Люксембурга, Болгарии, Чехии, Албании, Дании, Кипра, Норвегии, Мальты, Австралии, Украины и Латвии.

В полуфинале не будут участвовать Австрия, как страна-организатор, и страны "большой пятерки": Франция, Испания, Италия, Германия и Великобритания.

Представитель Израиля на "Евровидении-2026" будет выбран 20 января во время финала программы "Следующая звезда для Евровидения".