Нета Барзилай может сыграть хищное растение в мюзикле театра "Габима"

Нета Барзилай, представлявшая Израиль на "Евровидении" в 2018 году может впервые сыграть на театральных подмостках. По информации Walla, Барзилай ведет переговоры с театром "Габима", который планирует поставить мюзикл по классическому американскому фильму "Магазинчик ужасов". Певице предлагают роль хищного растения, которое питается человеческой плотью. Представители певицы и театра пока не подтвердили факт переговоров.

Ожидается, что премьера постановки состоится в конце текущего года. Режиссёр спектакля Эльдар Гройсман. Проект приурочен к 40-летию выхода культового фильма, премьера которого состоялась в декабре 1986 года.

"Магазинчик ужасов" (The Little Shop of Horrors) 1986 года, ставшая классикой американского хоррора класса Б, поставлена по одноименному фильму 1960 года. Автор картины Роджер Корман рассказывает историю бедной цветочной лавки, в которой работает неловкий флориста Сеймур. Когда хозяин лавки решает его уволить, Сеймур находит странный цветок и обещает хозяину вырастить его. Оказывается, что цветок этот хищный питается кровью и человеческой плотью и собирается захватить мир. В 2024 году стало известно, что Роджер Корман планирует снять новую версию фильма. Пока о проекте больше ничего сообщалось.