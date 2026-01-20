Билли Айлиш раскритиковала политику Трампа, принимая премию за экологическую справедливость

Певица Билли Айлиш выступила с жёсткой критикой политики администрации Дональда Трампа в сфере гражданских прав и иммиграционного контроля, принимая премию Martin Luther King Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice.

Айлиш заявила, что в условиях нынешнего федерального руководства борьба за экологическую и социальную справедливость становится всё менее достижимой. По её словам, в США усиливается насилие в отношении мирных протестующих, сокращаются гражданские права, уменьшается финансирование борьбы с климатическим кризисом в пользу ископаемого топлива и животноводства, а доступ к базовым услугам – еде и здравоохранению – превращается в привилегию для состоятельных граждан.

Артистка также вновь обратила внимание на деятельность иммиграционной службы ICE. Поводом стало январское убийство 37-летней Рене Николь Гуд агентом ведомства. Айлиш опубликовала в социальных сетях серию резких заявлений, назвав ICE структурой, которая не обеспечивает безопасность граждан, а также поделилась списком из 32 человек, погибших в центрах содержания службы в 2025 году – одном из самых смертоносных в истории агентства с момента его основания в 2003 году.

Айлиш подчеркнула, что считает своим долгом использовать публичную платформу для высказываний на социальные темы. Ранее она уже поднимала вопросы социальной ответственности и перераспределения ресурсов на церемониях награждения; в октябре стало известно, что её концертный тур собрал 11,5 миллиона долларов на благотворительность.

В завершение выступления певица призналась, что испытывает смешанные чувства по поводу полученной награды и не считает себя полностью достойной такого признания, поблагодарив при этом других лауреатов и своих родителей.