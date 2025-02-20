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Культура

Группа Pet Shop Boys посвятила песню Алексею Навальному и призвала к освобождению России

время публикации: 20 февраля 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 16:02
Группа Pet Shop Boys посвятила песню Алексею Навальному и призвала к освобождению России
Scott A Garfitt/Invision/AP

20 февраля британская группа Pet Shop Boys выложила в интернет новую песню "Hymn", снабжённую подзаголовком: "In memoriam Alexey Navalny" ("В память об Алексее Навальном"). По словам музыкантов, Нила Теннанта и Криса Лоу, они сочинили и записали композицию в последние несколько дней, приурочив её к годовщине смерти Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Свободу России! – поёт Теннант в первом куплете. – Пусть Россия будет свободна от её прошлого и настоящего и от её мрачной жестокости". В последующих строчках музыкант призывает Россию освободиться от "лжи политиков", "автократии", "путинского яда", "боли и конфликтов" и "бесконечной вражды".

Pet Shop Boys – знаменитый британский электронный дуэт с более чем 40-летней карьерой. В 1999 году они вошли в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный британский дуэт в истории. Более 20 хитов ансамбля попадали в верхнюю десятку британского хит-парада, а четыре композиции – "West End Girls", "It"s a Sin", "Heart" и "Always On My Mind" (творческая переработка песни, которую также исполняли другие звёзды, в том числе Элвис Пресли) – забирались на самую вершину. Pet Shop Boys много раз выступали в России и неоднократно высказывались по поводу её политического режима, в том числе и в своём творчестве: так, в 2023 году музыканты опубликовали композицию "Living in the Past", в которой уподобили Владимира Путина Сталину.

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