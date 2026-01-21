Рэйчел МакАдамс удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде

Канадская актриса Рэйчел МакАдамс ("Дневник памяти", "Шерлок Холмс") была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде. Торжественная церемония открытия звезды состоялась во вторник, 20 января, на бульваре Голливуд, недалеко от театра El Capitan.

47-летняя МакАдамс известна по ролям в популярных подростковых комедиях, драматических фильмах, номинированных на премию "Оскар", а также по работам на Бродвее. На церемонии присутствовали ее родители Лэнс и Сандра МакАдамс, партнер Джейми Линден и близкие коллеги.

В своей речи МакАдамс вспомнила детство в небольшом канадском городе Сент-Томас и рассказала, что еще в восемь лет мечтала попасть на телевизионное шоу Star Search. Актриса поблагодарила родителей за поддержку и призналась, что именно их вера в нее сыграла ключевую роль в ее карьере.