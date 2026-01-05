Сериал "Киностудия" и его создатель Сет Роген названы лучшими на премии "Выбор критиков"

Форум кинокритиков подвел итоги 2025 года и раздал престижную премию "Выбор критиков", которая считается одним из предвестников наград премии "Оскар". Абсолютным лидером по количеству статуэток стала картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", которая получила премию в главных номинациях – "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий". Вампирский хоррор Райана Куглера стал лучшим в категориях лучший кастинг и актёрский ансамбль, лучший оригинальный сценарий, лучший молодой актёр или актриса и лучшая оригинальная музыка.

А лучшим комедийным сериалом признано шоу "Киностудия", в котором Сет Роген играет голливудского продюсера еврейского происхождения, которому хочется заниматься искусством, а приходится зарабатывать деньги.

Лучшим актером в драматическом фильме критики выбрали Тимати Шаламе за роль в картине "Марти Великолепный", а лучшей актрисой исполнительницу главной роли в ленте "Хамнет" Джесси Бакли. Джейкоб Элорди, сыгравший Существо в фильме Гильермо дель Торо "Франкенштейн" назван лучшим актером второго плана.

Лучшим драматическим сериалом критики назвали шоу "Больница Питт", а лучшим актером в драматическом сериале стал Ноа Уайли. А лучшей актрисой названа звезда шоу "Одна из нас" (Pluribus) Рэй Сихорн.

В категории "Анимационный фильм" победила лента "Кей-поп-охотницы на демонов". А награду в номинации "Лучший иностранный фильм" получила лента "Секретный агент".