05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
последняя новость: 10:05
05 января 2026
Культура

Песня Керен Пелес дисквалифицирована и не будет представлять Грецию на "Евровидении"

Греция
Израиль
Евровидение-2026
время публикации: 05 января 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 08:52
Керен Пелес
Oren Ben Hakoon/Flash90

Песня израильской певицы Керен Пелес не будет представлять Грецию на "Евровидении". Песня, написанная в соавторстве Керен Пелес, Томера Бирана и греческого автора Посейдонаса Яннопулоса для певицы Xannova Xan, не вошла в финальный список национального конкурса "Sing for Greece 2026", по результатам которого страна выбирает своего представителя на "Евровидении".

По информации сайта Euromix, дисквалификация композиции связана с "внутренним конфликтом" греческого национального вещателя ERT с музыкантом и телеведущим Яннопулосом, который написал концовку композиции на греческом языке. Яннопулос предупреждал в интервью, что его участие в написании песни может поставить ее под угрозу. По его словам, он даже предлагал Керен Пелес подписать текст псевдонимом. "Моё имя – красный флаг для ERT", – сказал он тогда. Судя по тому, что песня не попала в национальный конкурс, Яннопулос был прав.

Это решение вызвало критику в греческих медиа: ряд музыкальных критиков, которые слышали песню, утверждают, что она получила высокие оценки и считалась одной из трёх лучших композиций среди поданных на конкурс. Ситуация удивляет и на фоне репутации Пелес как автора (она писала песни для израильских участниц "Евровидения" в последние два года, и обе композиции получили высокие оценки) и статуса исполнительницы Xannova Xan, которую называют одной из самых сильных вокалисток отбора.

Таким образом Керен Пелес в 2026 году оказалась вне конкурса "Евровидение", который прославил ее как успешного композитора. В Израиле, согласно новым правилам, написанные песни Пелес также больше не могут принимать участие в конкурсе.

