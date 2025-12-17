На "Евровидении-2026" разрешили размахивать палестинскими флагами и "забукивать" исполнителей

Австрийская общественная телерадиокомпания ORF, которая будет принимать предстоящий конкурс "Евровидение", заявила, что не станет запрещать зрителям палестинские флаги. В корпорации заявили, что будут разрешены "все существующие в мире флаги – при условии, что они соответствуют закону и определённым критериям: размер, риски безопасности и тому подобное". Также ORF планирует отказаться от практики цензурировать освистывание, направленное против выступления Израиля. В 2024 и 2025 годы в трансляциях конкурса освистывание и "забукивание" израильских исполнительниц заглушались аплодисментами. А флаги Палестины не были разрешены в зале.

Напомним, что Европейский вещательный союз отказался исключить Израиль из конкурса, несмотря на призывы ряда стран. В ответ пять стран заявили о бойкоте конкурса, а победитель 2024 года Nemo (Немо Меттлер), который представлял Швейцарию, решил вернуть свою награду организаторам. В итоге на данный момент в конкурсе представлены только 35 участников – это минимальное количество с 2003 года.