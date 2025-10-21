Четыре российских суда отказались рассматривать иски против Аллы Пугачевой

Одинцовский суд Москвы стал четвертым российским судом, который отказался принимать к рассмотрению иски против певицы Аллы Пугачёвой, поданные ветераном афганской войны Александром Трещевым и руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Поводом для обращений в суд стали высказывания певицы в интервью журналистке Екатерине Гордеевой в программе "Скажи Гордеевой". Ранее иск Трещева отклонили Тверской, Пресненский и Савеловский суды под разными предлогами.

В своем иске Бородин заявлял, что считает высказывания артистки "порочащими" и требовал компенсацию в рамзере 5 миллионов рублей. В свою очередь Трещев утверждает, что в интервью в программе "Скажи Гордеевой" Алла Пугачева якобы оскорбила президента РФ Владимира Путина, армию и силовые структуры, а также поставила под сомнение решения руководителей российского государства. Более того, истец настаивает, что слова певицы задели его лично, поэтому требовал от Пугачевой компенсацию морального ущерба в размере 1.5 миллионов рублей, которые он собирался перевести в бюджет страны на нужды инвалидов.

По решению Одинцовского суда, "дело признано неподсудным в данной инстанции".