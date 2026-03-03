Израильские СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ намерены присоединиться к ударам по Ирану

Как сообщает новостная редакция 12-го израильского телеканала, руководство Объединенных Арабских Эмиратов взвешивает возможность нанесения удара по Ирану, чтобы положить конец иранским атакам с применением ракет и БПЛА.

"Несмотря на то, что Эмираты никак не причастны к войне, по их территории осуществлено 800 запусков. ОАЭ считают, что любое государство мира в подобных обстоятельствах пересмотрело бы свою оборонную политику", – сообщил источник, информированный об этих дискуссиях.

Новостная редакция "Кан" цитирует высокопоставленный израильский источник, по словам которого, удар по Ирану обсуждается и Саудовской Аравией. Однако не исключается, что атака будет символической. Напомним, что Иран атаковал посольство США в Эр-Рияде и объект компании Aramco.

Топливная инфраструктура арабских государств Залива стала одной из главных целей иранских ударов. Это стало свидетельством не только готовности режима аятолл максимально повысить ставки, но и провала концепции умеренных монархий, согласно которой им удастся остаться в стороне от возможного конфликта.