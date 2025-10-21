Новый сезон в Израильской опере: Чайковский, "Диббук" и "Саломея"

В ноябре 2025 года Израильская опера открывает свой юбилейный, 40-й сезон, который включает семь постановок. Сезон откроется в ноябре возвращением на сцену оперы Генри Перселла "Дидона и Эней". Этот спектакль поставил режиссер Ханан Снир в первый год существования оперного театра в Тель-Авиве, и теперь он возвращается на сцену в новой интепретации Стефано Поды (ранее он ставил в Израильской опере "Русалку", "Фауста", "Сказки Гофмана").

В программу нового сезона включена и опера Петра Чайковского "Иоланта" по драме Генрика Герца "Дочь короля Рене". Режиссеры спектакля Ширит Ли Вайс музыкальный директор Израильской оперы Дан Эттингер. Еще одна знаковая премьера – опера "Диббук" на музыку Йосефа Барданашвили в постановке Идо Риклина, который создал новую версию классической пьесы С.Ан-ского. В постановке участвуют ведущие солисты Израильской оперы, Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона и хор оперы. По-новому в театре решили взглянуть и на знаменитую историю иудейской царевны Саломеи. Всего год назад на сцене театра "Гешер" режиссер Максим Диденко представил свою драматическую версию одноименной пьесы Оскара Уайльда, и теперь спектакль успешно гастролирует по миру. Теперь же тель-авивских зрителей ждет новая версия оперы "Саломея" на музыку Рихарда Штрауса в постановке знаменитого театрального режиссера Итая Тирана.

В этом году в Опере покажут и "взрослую версию" оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. В театре много лет подряд идет урезанная версия этой истории, адаптированной для маленьких зрителей. Теперь же британско-немецкий дирижер Александр Джоэл руководит постановкой полной версии классической истории.

В программу сезона включена и еще одна классика – опера "Набукко" Джузеппе Верди в постановке Андре Хеллера-Лопеса, который уже представлял эту свою версию классического произведения в Европе и Латинской Америке. Финалом юбилейного сезона станет израильская версия оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в интерпретации режиссера Идо Риклина.