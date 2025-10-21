x
Культура

Шломи и Лея Шабат получат премии АКУМ по совокупности жизненных достижений

Музыканты
время публикации: 21 октября 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 13:03
Шломи и Лея Шабат получат премии АКУМ по совокупности жизненных достижений
Moshe Shai/FLASH90

Стало известно, что главные награды израильского общества АКУМ в области эстрадной музыки в 2025 году получат брат и сестра Шломи и Лея Шабат.

В официальном заявлении АКУМ говорится, что Лея Шабат награждается "за тонкие и искренние песни, которые стали неотъемлемой частью израильской культуры". Помимо собственных записей, она сочинила немало хитов для других артистов – в том числе сотрудничала с Хавой Альберштейн, Гали Атари, Нурит Гальрон и не только.

Шломи Шабат, по мнению жюри премии, заслуживает её "за мелодии и выступления, которые перебросили мостик с Запада на Восток и сформировали саундтрек израильской жизни".

Композиторская награда, которую получит артист, носит имя Наоми Шемер.

69-я церемония вручения наград АКУМ пройдет 17 ноября в Герцлии.

Культура
