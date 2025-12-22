Форум кинокритиков Израиля назвал лучшим фильмом года историю о возвращении к грузинским корням

Форум кинокритиков Израиля объявил победителей 2025 года в израильском и международном кино. Главный приз за лучший израильский фильм получила картина "Нандаури" режиссёра Эти Цико, которая также признана режиссёром года.

"Нандаури" рассказывает о возвращении израильской адвокатки на родину в Грузию, где ей предстоит впервые встретиться с родиной своих предков и партиархальным обществом. Комментируя решение форума, Цико поблагодарила критиков за поддержку и подчеркнула значение кинокритики как "пространства, где фильм продолжает жить, вызывать разговор и размышления". По словам режиссёра, в непростые времена, когда "предпринимаются попытки расколоть и заглушить голоса", роль кино как "сложного, многоликого зеркала общества" становится особенно важной.

В категории "Лучший документальный фильм" победила лента "То ли девочка, то ли женщина: Эла и Дафна Армони" Элы Армони. Лучшим международным фильмом израильские кинокритики назвали картину Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой".

Актёрские награды распределились так: Тали Шарон стала лучшей актрисой за роль полицейской-детектива в фильме Мии Дрейфус "Трасса 65", а актер и режиссер Рои Асаф, сыгравший в собственной ленте "Кабаре без границ", признан актером года. Узнав о награде, Асаф отметил, что считает премию критиков профессиональной и ценностной, подчеркнув, что в этом ее отличие от учреждённой Министерством культуры "Премии израильского кино", от участия в которой он отказался.

Лучшим сценарием отмечена работа Анат Мельц – "Недвижимость: история любви". Награду за художественное достижение получил оператор Шай Гольдман за работу над фильмами "Нандаури", "Море" и "Pink Lady". Открытием 2025 года названа актриса Хайали Йосеф-Зада ("Девчонки вроде нас").

Председатели форума Яэль Шув и Пабло Утин заявили, что в последние два года израильское кино испытывает давление "с двух сторон" – как за рубежом, так и внутри страны. Они призвали "остановить негативные тенденции", которые, по их словам, угрожают свободе творчества.

Победителей выбирали среди фильмов, вышедших в Израиле в коммерческий прокат с января по декабрь 2025 года. Документальные ленты отбирались из работ, показанных на фестивалях, в прокате или на телевидении. У премии форума нет денежных наград, они носят декларативный характер.