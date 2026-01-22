Ноа Кирел представила свой первый сериал в Майами

Ноа Кирел представила в Майами первый тизер сериала Mírame Así, El Camino de NOA ("Путь Ноа"), в котором она играет главную роль и исполняет песни на испанском языке. На закрытой презентации проекта израильская певица выступила вместе со своим партнером по съемкам, аргентинским актером Агустином Бернаскони. Артисты впервые исполнили со сцены четыре оригинальные песни, вошедшие в саундтрек проекта.

Сериал, снятый в Аргентине, рассказывает историю официантки, переживающей личную драму, которая присоединяется к начинающей музыкальной группе и оказывается в центре любовного треугольника. Проект объединяет элементы романтической драмы и музыкальной истории, а все оригинальные композиции исполняют исполнители главных ролей.

Производством "Пути Ноа" занимаются аргентинская продакшн-компания FAM Contenidos, и израильская компания SIPUR Studios и Яир Дори.