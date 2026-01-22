x
22 января 2026
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 13:23
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Ноа Кирел представила свой первый сериал в Майами

Израиль
Музыканты
время публикации: 22 января 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 12:51
Ноа Кирел представила свой первый сериал в Майами
Avshalom Sassoni/Flash90

Ноа Кирел представила в Майами первый тизер сериала Mírame Así, El Camino de NOA ("Путь Ноа"), в котором она играет главную роль и исполняет песни на испанском языке. На закрытой презентации проекта израильская певица выступила вместе со своим партнером по съемкам, аргентинским актером Агустином Бернаскони. Артисты впервые исполнили со сцены четыре оригинальные песни, вошедшие в саундтрек проекта.

Сериал, снятый в Аргентине, рассказывает историю официантки, переживающей личную драму, которая присоединяется к начинающей музыкальной группе и оказывается в центре любовного треугольника. Проект объединяет элементы романтической драмы и музыкальной истории, а все оригинальные композиции исполняют исполнители главных ролей.

Производством "Пути Ноа" занимаются аргентинская продакшн-компания FAM Contenidos, и израильская компания SIPUR Studios и Яир Дори.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 декабря 2025

"Место радости": новый сериал Ноа Колер обо всех триггерах сразу
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 26 сентября 2025

Израильский сериал "Плохой мальчик" номинирован на "Эмми"