x
22 марта 2026
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Хлоя Чжао запустила благотворительный аукцион в поддержку украинских зооволонтеров

Звезды
Оскар
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:55
Jordan Strauss/Invision/AP

Оскароносная режиссерка Хлоя Чжао ("Земля кочевников", "Хамнет") объявила о старте благотворительного аукциона в поддержку харьковской организации по спасению животных. Главным лотом будет часовая онлайн-встреча с самой кинематографисткой.

О своей инициативе автор фильма "Хамнет" рассказала в социальной сети Instagram. Победитель аукциона сможет пообщаться с режиссеркой в формате виртуальной "чашки чая" через Zoom. Торги продлятся до 28 марта, а все собранные средства будут переданы общественной организации "Порятунок тварин Харків" ("Спасение животных Харьков").

Организация работает с 2016 года и занимается эвакуацией и спасением животных. После начала полномасштабной войны ее деятельность значительно расширилась: волонтеры помогают животным не только в Харькове, но и в Донецкой, Сумской и других прифронтовых областях.Они также принимали участие в спасательных операциях после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Волонтеры регулярно собирают средства на корм и лечение животных, а также ищут для них новые дома.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook