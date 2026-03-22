Хлоя Чжао запустила благотворительный аукцион в поддержку украинских зооволонтеров

Оскароносная режиссерка Хлоя Чжао ("Земля кочевников", "Хамнет") объявила о старте благотворительного аукциона в поддержку харьковской организации по спасению животных. Главным лотом будет часовая онлайн-встреча с самой кинематографисткой.

О своей инициативе автор фильма "Хамнет" рассказала в социальной сети Instagram. Победитель аукциона сможет пообщаться с режиссеркой в формате виртуальной "чашки чая" через Zoom. Торги продлятся до 28 марта, а все собранные средства будут переданы общественной организации "Порятунок тварин Харків" ("Спасение животных Харьков").

Организация работает с 2016 года и занимается эвакуацией и спасением животных. После начала полномасштабной войны ее деятельность значительно расширилась: волонтеры помогают животным не только в Харькове, но и в Донецкой, Сумской и других прифронтовых областях.Они также принимали участие в спасательных операциях после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Волонтеры регулярно собирают средства на корм и лечение животных, а также ищут для них новые дома.