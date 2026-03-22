В Великобритании откроется первый тематический парк Minecraft

Британский парк развлечений Chessington World of Adventures в Лондоне объявил о создании Minecraft World – первого в мире тематического пространства по мотивам игры. Открытие запланировано на 2027 год.

Новый проект стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов реализуется компанией Merlin Entertainments совместно с Mojang Studios. Посетителей ждут аттракционы, оформленные в стиле игры, включая первые в истории "американские горки" Minecraft, игровые зоны с "блочным" дизайном, а также тематические магазины и рестораны.

Старший вице-президент по глобальному бренду Merlin Entertainments Анджела Джобсон отметила, что проект позволит перенести "креативность, дух приключений и уникальный юмор Minecraft" в реальный мир. По ее словам, парк станет местом, где семьи и друзья смогут вместе исследовать и "создавать" на новом уровне.

Креативный директор Minecraft Торфи Франс Олафссон назвал проект важным этапом в развитии вселенной игры. Он подчеркнул, что посетители смогут буквально оказаться в мире Minecraft и пережить собственное приключение.

Запуск Minecraft World совпадет с выходом продолжения фильма по игре: премьера сиквела запланирована на 23 июля 2027 года. Первая часть ранее показала рекордные сборы, став третьим по величине стартом в истории Warner Bros.