Чайковский и Брамс в исполнении Израильского филармонического оркестра. Дан Этингер и Борис Гильтбург

В марте Израильский филармонический оркестр (ИФО) представит уникальную программу, выстроенную как "маршрут из трёх точек": две яркие партитуры, написанные на раннем этапе творческого пути, и одно зрелое симфоническое высказывание, подводящее итог целой эпохе.

В центре вечера – Первый фортепианный концерт П.И.Чайковского, один из самых узнаваемых шедевров романтического репертуара. Композитор начал работу над концертом в 1874-1875 годах и, несмотря на резкую реакцию своего учителя Антона Рубинштейна на новое произведение, настоял на своём. В итоге концерт стал одной из жемчужин романтического репертуара. Вдумчивый и чуткий стиль исполнения пианиста Бориса Гильтбурга поможет почувствовать всю глубину, блеск и подлинную виртуозность этого заслуженно любимого публикой концерта.

Скидка для читателей Newsru.co.il 10% – по коду: 1902

Телефоны кассы: *3766 и 03-6211777

Билеты доступны на сайте оркестра

Борис Гильтбург (род. 1984) – выдающийся израильский пианист, известный своей виртуозностью и глубиной интерпретаций произведений классического и романтического периодов. Он лауреат 11 международных конкурсов, среди которых первая премия на Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе (2013). Своего первого крупного международного признания Гильтбург добился на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве в 2011 году. Тут он завоевал Серебряную медаль и приз зрительских симпатий. Широкую известность получил его проект по записи всех 32 сонат Бетховена, а также его интерпретации Рахманинова, за которые он удостоен премии German Record Critics" Award.

Откроет программу сочинение израильского композитора Ноама Шерифа – "Festival Prelude". Шерифу было 22 года, когда он написал эту увертюру, а решение легендарного Леонарда Бернстайна исполнить её на открытии Гейхаль а-Тарбут в Тель-Авиве, который и сегодня является резиденцией ИФО, стало важной точкой отсчёта для карьеры молодого автора. Оркестр описывает пьесу как попытку "найти израильское звучание" – между традицией и новаторством, с ближневосточными нюансами и симфоническим размахом.

Дан Этингер, дирижер нынешней программы – один из ведущих израильских дирижеров, начавший свой путь как пианист и оперный певец. Этингер является музыкальным руководителем Израильской оперы и Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона (с 2018 года). Он также музыкальный руководитель театра Сан-Карло в Неаполе (с января 2023 года), почетный дирижер Токийского филармонического оркестра.

Завершает вечер знаменитая Четвёртая симфония И. Брамса – "внутренний взгляд на пройденный путь", где из миниатюрных мотивов вырастает архитектура крупных форм, а финал, написанный в форме пассакалии превращает строгую конструкцию в эмоциональную кульминацию.

Отдельно отметим, что концерт 12 марта пройдёт в серии "Филармония в джинсах" с ведущим Гаем Пелегом, и симфония Брамса в этом концерте исполняться не будет.

Даты и площадки

11 марта 2026, 20:00 – Тель-Авив, Гейхаль а-Тарбут (Charles Bronfman Auditorium / Lowy Concert Hall).

12 марта 2026, 21:00 – Тель-Авив, "Филармония в джинсах" (без симфонии Брамса).

14 марта 2026, 20:00 – Тель-Авив, Гейхаль а-Тарбут.

15 марта 2026, 20:00 – Иерусалим, Jerusalem Theatre, Sherover Hall.

