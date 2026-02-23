x
23 февраля 2026
Израиль

7-я бригада ЦАХАЛа завершила трехмесячную миссию в Рафиахе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 февраля 2026 г., 09:00
7-я бригада ЦАХАЛа завершила трехмесячную миссию в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 7-й бригады завершили трехмесячную миссию в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, где проводили зачистку в пределах контролируемой буферной зона до "желтой линии".

Совместно с инженерным спецназом "Яалом" бойцы 7-й бригады ликвидировали десятки террористов, находившихся в туннелях в этом районе, и уничтожили сотни объектов террористической инфраструктуры, включая туннель общей протяженностью около километра, где были обнаружены складские помещения и оружие.

Кроме того, бойцы уничтожили один из туннелей в районе, где 28 октября 2025 года погиб старший сержант резерва Йона Эфраим (Эфи) Фельдбаум.

