В Тель-Авиве умер художник Михаил Гробман

Утром 23 ноября в Тель-Авиве умер известный художник и литератор Михаил Гробман. На его странице в Facebook, которую в последние годы вела его жена Ирина Врубель-Голубкина, говорится: "С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нём навсегда останется с нами".

Михаил Гробман родился 21 сентября 1939 года в Москве в семье инженера. С 1941 по 1945 год семья находилась в эвакуации в Сибири. В 1956-1958 годах учился в вечерней школе и одновременно работал каменщиком на стройке. Не имея систематического академического художественного образования, вошел в среду неофициального искусства. Дружил с художниками и поэтами, со временем став одним из ключевых идеологов "второго русского авангарда". В 50-60-х годах у него было несколько персональных выставок в СССР, а также выставка в Чехословакии. В 1967 году Гробман был принят в Союз художников СССР, однако по просьбе руководства фактически сразу вышел из Союза, оставаясь лишь кандидатом.

В 1971 году Михаил Гробман репатриировался в Израиль. Сначала жил в Иерусалиме. В 1975 году вместе с кругом единомышленников (израильских художников русскоязычного происхождения) он создал группу "Левиафан" и одноименный художественный журнал на русском языке. "Левиафан" стал одной из ключевых платформ израильского концептуализма, пытающейся соединить современное искусство, еврейскую традицию и мистику.

С 1983 года жил и работал в Тель-Авиве.

Гробман создал более 2000 живописных и графических работ и написал свыше 700 стихотворений, а также значительный корпус теоретических статей и манифестов.

С 1963 года Михаил Гробман вел дневник – летопись художественной жизни своего круга. Фрагменты этого дневника опубликованы в журналах "Зеркало", "Новое литературное обозрение" и отдельными книгами.

Его художественные работы выставлены во многих музеях мира, включая Третьяковскую галерею в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей искусства Тель-Авива, Музей Людвига в Кёльне, Центр Помпиду в Париже.