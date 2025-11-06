Художник Саша Окунь скончался в возрасте 76 лет

Известный израильский художник Саша Окунь (Александр Нисонович Окунь) скончался в возрасте 76 лет после продолжительной тяжелой болезни. Похороны Александра (Саши) Окуня состоятся в пятницу, в 11:30 на кладбище "Кеилат Иерушалаим" в Иерусалиме.

Художник Саша Окунь о политике, теле и бессмысленности вопроса "что вы имели в виду?" Интервью

Саша Окунь родился в 1949 году в Ленинграде, окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В семидесятых годах прошлого века он был членом группы "Алеф", выставлялся на первых выставках нонконформистов в Ленинграде, а также в музеях и галереях США.

В 1979 году репатриировался в Израиль. Занимался преподавательской работой, в 1996 году возглавил комиссию по изобразительному искусству при министерстве алии и абсорбции, и помог многим художникам-репатриантам интегрироваться в Израиле. С 2000 по 2005 год Окунь был председателем Иерусалимского союза художников и скульпторов.

Помимо традиционных видов изобразительного искусства – живописи, рисунка, скульптуры – он работал в области инсталляции и видео. Работы Александра Окуня представлены в частных собраниях Австралии, Австрии, Канады, Франции, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Голландии, России и США, а также в музеях России, Израиля и Австрии.

Несколько недель назад на Newsru.co.il вышло большое интервью Саши Окуня, подготовленное Татьяной Савин.

Команда Newsru.co.il выражает глубочайшие соболезнования близким, родным, друзьям и ученикам художника.