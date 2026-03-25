Пропалестинский перформанс южноафриканской художницы, снятый с биеннале, все равно покажут в Венеции

Перформанс южноафриканской художницы Габриэль Голиаф, ранее снятый с участия в Венецианской биеннале, будет представлен в рамках крупнейшей художественной выставки мира. Об этом сообщает The Guardian.

Работа Голиаф Elegy будет представлена с 4 мая в течение трех месяцев в виде видеоинсталляции в церкви Chiesa di Sant"Antonin в районе Кастелло – недалеко от основной площадки Биеннале, но вне ее официальной программы.

Изначально проект должен был представлять Южную Африку на биеннале, однако министр культуры страны Гейтон Маккензи заявил, что работа "носит крайне противоречивый характер" и связана с "поляризующим международным конфликтом". Причиной такого решения министра культуры стала работа художницы Габриэль Голиаф, которая планировала представить в Венеции проект Elegy, часть которого посвящена Газе. Cерия Elegy представляет собой перфоманс о сексуальном насилии и фемициде как в Южной Африке, так и за ее пределами. По крайней мере, так начиналась эта работа в 2015 году. В новой инсталляции серии Голиаф собиралась затронуть тему войны Израиля в Газе, процитировав строки палестинской поэтессы Хибы Абу Нады, погибшей в октябре 2023 года в результате авиаудара. Голиаф не впервые обращается к палестинской теме. Сейчас на ее персональной выставке в Нью-Йорке демонстрируется видеоинсталляция, посвященная войне в Газе. Новая работа Elegy должна была исследовать убийства женщин и квир-людей в Южной Африке, а также убийства женщин в Намибии немецкими войсками во время геноцида начала XX века. Министра смутила именно та часть работы, где художница цитирует палестинскую поэтессу, связывая войну в Газе с перечисленными событиями.

Голиаф подчеркнула, что показ в Венеции принципиален, поскольку отмена проекта, по её словам, создала "опасный прецедент". Художница отказалась вносить изменения в работу, несмотря на требования властей.

Сама тема войны в Газе напрямую не раскрывается в перфомансе, однако упоминается в кураторском тексте. Голиаф считает, что именно обращение к памяти палестинцев стало причиной признания работы "разделяющей".

Ранее художница пыталась оспорить отмену в суде, однако иск был отклонен за несколько часов до дедлайна подачи заявок на Биеннале. Апелляции по делу продолжаются.

Венецианская биеннале откроется 9 мая. В этом году в ней примут участие 111 художников из 99 стран.