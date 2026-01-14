ЮАР отзывает свое участие в Венецианской биеннале из-за работы художницы о Газе

Министр спорта, искусств и культуры ЮАР Гейтон МакКензи разорвал партнерство своего ведомства с некоммерческой организацией Art Periodic, которая занималась подготовкой южноафриканского павильона на Венецианской биеннале. Решение было принято менее чем за десять дней до дедлайна – 10 января, когда страны должны подать заявки на открытие национальных павильонов. Причиной такого внезапного решения министра культуры стала работа художницы Габриэль Голиаф, которая планировала представить в Венеции проект Elegy, часть которого посвящена Газе.

Cерия Elegy представляет собой перфоманс о сексуальном насилии и фемициде как в Южной Африке, так и за ее пределами. По крайней мере, так начиналась эта работа в 2015 году. В новой инсталляции серии Голиаф собиралась затронуть тему войны Израиля в Газе, процитировав строки палестинской поэтессы Хибы Абу Нады, погибшей в октябре 2023 года в результате авиаудара. Голиаф не впервые обращается к палестинской теме. Сейчас на ее персональной выставке в Нью-Йорке демонстрируется видеоинсталляция, посвященная войне в Газе. Новая работа Elegy должна была исследовать убийства женщин и квир-людей в Южной Африке, а также убийства женщин в Намибии немецкими войсками во время геноцида начала XX века. Министра смутила именно та часть работы, где художница цитирует палестинскую поэтессу, связывая войну в Газе с перечисленными событиями.

Художница в ответ заявила, что отмена проекта Elegy является цензурой и может нарушать право на свободу выражения, закрепленное в конституции страны. Она категорически отвергает утверждения министра о том, что Elegy якобы не является "подходящей южноафриканской историей", утверждая, что солидарность с Палестиной – часть южноафриканского политического и исторического контекста, в том числе с учётом иска ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

МакКензи, который публично высказывался в поддержку Израиля, отрицает, что личные взгляды повлияли на его решение. Министр заверил местные СМИ, что Южная Африка все же будет представлена на биеннале, которая открывается в мае. По словам МакКензи, министерство намерено "дать доступ к биеннале художникам, которые продвигают нашу страну".

Шаг министра вызвал резкую реакцию отборочного комитета, ранее выбравшего художницу Габриэль Голиаф. В открытом письме члены комитета назвали произошедшее "злоупотреблением исполнительной властью" и подчеркнули, что отмена "независимого и прозрачного кураторского процесса" особенно тревожна на фоне "долгой истории непрозрачности и плохого управления" вокруг павильона ЮАР.