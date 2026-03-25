25 марта 2026
последняя новость: 13:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

HBO усилила охрану на съемках сериала о Гарри Поттере из-за угроз и расистских сообщений

время публикации: 25 марта 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 13:17
Паап Эссьеду
Vianney Le Caer/Invision/AP

Компания HBO приняла усиленные меры безопасности на съемочной площадке нового сериала по "Гарри Поттеру" на фоне угроз в адрес актеров. Об этом заявил глава HBO Кейси Блойс.

Поводом стали в том числе расистские угрозы, полученные британским актером Паапой Эссьеду, утвержденным на роль профессора Северуса Снейпа. В интервью он рассказал, что после объявления кастинга столкнулся с волной оскорблений и даже угрозами убийства.

"Реальность такова, что, зайдя в Instagram, я могу увидеть сообщение: "Я приду к тебе домой и убью тебя"", – отметил актер. По его словам, ему также писали: "Уходи из проекта, иначе я тебя убью".

Кейси Блойс подчеркнул, что подобная реакция от части фанатов ожидаема. "Когда речь идет о крупных франшизах с преданной аудиторией, это может быть пугающе. Мы заранее подготовились: провели обучение для актеров по работе с соцсетями и привлекли серьезную команду безопасности", – сказал он.

Случай с Эссьеду стал очередным примером подобного поведения в фан-сообществе поттерианы. Ранее с аналогичной волной критики и оскорблений столкнулась темнокожая актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону Грейнджер в театральной постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".

