В Киеве ударом российского беспилотника убит кукольник и поэт Вадим Тупчий

Сегодня (25 ноября) во время российской атаки беспилотниками в Киеве погиб кукольник, бутафор и бард Вадим Тупчий. Ему было 65 лет.

Вадим Тупчий – известный бутафор и кукольник. Работал над куклами телешоу "Шоу долгоносиков", которое выходило на украинских каналах с 1996 по 1999 год. Тупчий начинал монтажником декораций в Театре драмы и комедии, играл в квартете "Шляпа" с Александром Цекало, в 21 год устроился на работу на завод духовых музыкальных инструментов, играл в театре "Шарж". Его услугами кукольника пользовались клоуны, фокусники, балетные труппы и кинокомпании.