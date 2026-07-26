Французский музей получил картину Шагала со звездой Давида, которую на 20 лет забыли на таможне

Во Франции музей изящных искусств и археологии Безансона пополнил свою коллекцию необычным образом: таможенная служба передала ему гравюру Марка Шагала, которая почти два десятилетия пролежала на складе после конфискации и была фактически забыта из-за бюрократических проволочек. Об этом сообщает ICI.

История началась в 2006 году, когда французские таможенники остановили грузовик, направлявшийся из Франции в Швейцарию. Среди перевозимых произведений искусства находились офорт Марка Шагала "Акробат со скрипкой" (L'Acrobate au violon, 1924) и рисунок французского художника и скульптора Осипа Цадкина, созданный в 1959 году. Документы, необходимые для вывоза произведений искусства из страны, отсутствовали, поэтому работы были конфискованы, а перевозчиков оштрафовали за сокрытие произведений искусства.

После завершения разбирательства обе работы на долгие годы остались на складе таможенной службы. По данным британской The Times, произведения оказались забыты почти на двадцать лет из-за бюрократических процедур.

Теперь ситуацию удалось исправить. Таможенная служба региона Франш-Конте официально передала офорт Шагала музею в Безансоне. Это первое произведение художника в собрании музея, и уже в сентябре его представят публике.

На гравюре изображен характерный для Шагала фантастический мир: мужчина балансирует на скрипке рядом с парящей вверх ногами курицей, а на переднем плане козлоподобное существо словно играет на инструменте. На брючине героя можно заметить небольшую звезду Давида.

Офорт был выпущен тиражом 150 экземпляров и оценивается всего в несколько тысяч евро, однако его культурная ценность для музея значительно выше. Заместитель мэра Безансона Людовик Фаго назвал передачу произведения "большой честью" для города.

Рисунок Осипа Цадкина, также посвященный музыкальной теме и изображающий человека с гитарой, был передан в парижский музей Цадкина.