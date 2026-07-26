Владельцы корабля, снимавшегося в "Одиссее" Нолана, обвинили Universal в отказе оплачивать ремонт

Шведская некоммерческая организация Vikingaleden, предоставившая для съемок фильма Кристофера Нолана "Одиссея" историческую копию корабля викингов, заявила, что студия Universal Pictures до сих пор не компенсировала ущерб, причиненный судну во время производства картины.

Речь идет о корабле Glad av Gillberga – точной реконструкции военного судна XI века, созданной по образцу корабля, обнаруженного в датском Роскилле. За почти тридцать лет эксплуатации реплика успешно пересекала Северное и Балтийское моря и даже совершила плавание в Канаду.

Во время шестимесячных съемок "Одиссеи" корабль использовался в составе эскорта флотилии Одиссея. По словам владельцев, после возвращения судна были обнаружены серьезные повреждения, включая корму, мачту и деревянные элементы корпуса. В ассоциации утверждают, что представители Universal заранее обещали покрыть все расходы на восстановление.

После завершения ремонта Vikingaleden выставила студии счет лишь за стоимость материалов – около 6 тысяч долларов, не включая оплату труда волонтеров, занимавшихся восстановлением корабля. Однако, по словам организации, деньги так и не поступили, несмотря на то что с момента выставления счета прошел уже год.

"Мы просим компенсировать только стоимость материалов, а не нашу работу. Конечно, Universal может позволить себе эти 6 тысяч долларов. Мы чувствуем себя забытыми", – цитирует The Guardian председателя Vikingaleden Петера Олауссона.

Он отметил, что для голливудской студии эта сумма незначительна, тогда как для общественной организации, объединяющей около 200 участников и управляющей музеем и реконструированной деревней викингов, она весьма ощутима.

"Договоренность была простой: мы сами ремонтируем корабль, а нам возмещают расходы. Но этого так и не произошло", – добавил Олауссон.

В Universal отвергли претензии владельцев судна. Представитель студии заявил, что, согласно внутренним документам, все счета, связанные с кораблем Glad av Gillberga, включая расходы на ремонт, были оплачены в полном объеме. В компании также сообщили, что уже связались с представителями Vikingaleden, чтобы "прояснить возникшее недоразумение".