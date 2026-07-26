Кэти Перри возмутилась использованием ее песни в видео Белого дома об ударах по Ирану

Американская певица Кэти Перри заявила, что возмущена использованием ее хита Firework в видеоролике об американских ударах по Ирану, опубликованном в официальном TikTok-аккаунте Белого дома. Она подчеркнула, что не давала разрешения на использование композиции и не поддерживает публикацию.

Кэти Перри. Фотогалерея

Ролик был опубликован 23 июля. В нем кадры ракетных ударов и взрывов были синхронизированы со словами песни "boom, boom, boom". Публикация сопровождалась подписью: "Иран предупрежден".

Перри заявила, что написала Firework как песню о надежде, исцелении и внутренней силе. По ее словам, превращение этого послания в музыкальное сопровождение разрушений и насилия является "полным искажением всего, что символизирует песня". "Моя музыка предназначена для объединения людей, а не для прославления войны", – написала певица.

Представитель Белого дома в ответ опубликовал фрагмент клипа Перри Part of Me, в котором певица играет военнослужащую, и напомнил, что в 2023 году она продала права на свой музыкальный каталог. Не сообщается, намерена ли Перри добиваться удаления ролика или предпринимать юридические действия.

Ранее против использования их музыки администрацией Дональда Трампа без согласия выступали Ариана Гранде, Кеша, Селин Дион, Сабрина Карпентер и другие исполнители.