Российский суд запретил показ фильма "Господин Никто против Путина"

Центральный районный суд Челябинска постановил ограничить распространение документального фильма "Господин Никто против Путина" на территории России. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

С соответствующим требованием в суд обратилась прокуратура, попросив закрыть доступ к фильму "в интересах неопределенного круга лиц". Речь шла о размещении картины на нескольких платформах, включая VK Видео, Yandex.kz и "Моушн видео".

По мнению обвинения, фильм содержит признаки "пропаганды экстремизма и терроризма". В частности, претензии вызвал кадр с бело-сине-белым флагом, который российские власти связывают с легионом "Свобода России". Кроме того, прокуратура указала, что картина демонстрирует "милитаризацию" и формирует "негативное отношение" к так называемой "специальной военной операции" и действующей власти.

Отдельным пунктом стало утверждение, что в фильме показаны лица несовершеннолетних без согласия их родителей.

Фильм "Господин Никто против Путина" режиссера-документалиста Дэвида Боренштейна и видеографа средней школы города Карабаш Павла Таланкина рассказывает о том, как путинская пропаганда насаждается в школе.

16 марта картина получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". При этом российские государственные СМИ, освещавшие других лауреатов, победу этой работы практически не упоминали.