Ахиноам Нини подписала письмо против насилия поселенцев и резко раскритиковала правительство

Израильская певица Ахиноам Нини подписала открытое письмо деятелей культуры, осуждающего насилие со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев. Обращение направлено начальнику Генштаба, главе полиции и руководителю ШАБАК.

В комментарии порталу Нини выступила с жесткой критикой происходящего, заявив, что шокирована уровнем насилия. По ее словам, речь идет не о единичных случаях, а о системной проблеме, которая затрагивает как палестинцев, так и евреев.

Артистка перечислила случаи убийств, изнасилований, пыток, поджогов, грабежей и других преступлений, назвав происходящее "чистым злом". Она также раскритиковала действия властей, указав на, по ее мнению, недостаточную реакцию со стороны полиции, армии и правительства.

"Это позор для граждан Израиля и всего еврейского народа", – подчеркнула Нини, добавив, что бездействие, а в некоторых случаях и возможное поощрение подобных действий, бросает тень на государство.

Певица также выступила с резкими заявлениями в адрес правительства, назвав происходящее еще одной причиной для его скорейшей смены.