Музыкальное путешествие с Феликсом Лившицем

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Со второго по восьмое декабря в крупных городах Израиля пройдут концерты знаменитого тенора Феликса Лившица "Любимое и новое". Перед началом тура мы побеседовали с певцом.

Ваша программа называется "Любимое и новое". Как вы выбирали любимое из вашего богатого репертуара? Называют совершенно фантастическую цифру – за свою карьеру вы исполнили тысячу музыкальных произведений разный жанров.

На самом деле, полторы тысячи. Я только оперных партий исполнил не менее пятидесяти. Много пел из классического репертуара. Последние годы сделал несколько программ. Программа "Три тенора" была сделана вместе в Евгением Шаповаловым и Владиславом Горай.

Программы, посвященные Петру Лещенко, Александру Вертинскому, Леониду Утесову, Валерию Ободзинскому, программу песен на идиш. Очень люблю эти программы, в них я выступаю и как режиссер, и сценарист, и певец. Это особенный жанр, который в последние годы занял почти все мое творчество.

Выбирать, конечно, невероятно сложно. Все секреты пока не раскрою.

Известно, что вы поете на двенадцати языках. Какие хиты на иностранных языках вошли в вашу программу?

Я хочу сделать такое музыкальное путешествие вокруг света. Знаете, великие голоса – это не только опера. Это Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Том Джонс, Муслим Магомаев. Поэтому это будут испанские, итальянские, португальские, французские песни, хиты на английском. И еще я выбрал песни, написанные в последние годы специально для меня русскоязычными композиторами из США и Израиля. Среди них песни, посвященная Холокосту, молитва о солдатах ЦАХАЛа, которые недавно вошли в мой репертуар.

Сорок лет на сцене. Наверняка, есть программы, концерты, которые особенно запомнились.

Сорок лет на сцене – это ни в коем случае не прощание, не подведение итогов, а, скорее всего, новое начало.

Если говорить о том, что запомнилось. Конечно, это первое выступление на большой сцене. В 1985 году был еще студентом музыкального училища, совсем юным, и мне доверили исполнить две арии в областной филармонии. От волнения я не спал всю ночь перед выступлением. Вышел на сцену, все прошло прекрасно. Но от перевозбуждения я не мог успокоиться и снова не спал всю ночь. А утром задумался – когда стану певцом, как же я буду высыпаться (смеется).

Есть много смешных эпизодов. В Торонто ко мне пришел настоятель православной церкви и очень благодарил за исполнение песен на идиш. Я спросил, откуда такой интерес? Батюшка ответил: эти песни мне мама в детстве пела.

В Лос-Анджелесе ко мне как-то после концерта подошла женщина и с восхищением сказала: "Феликс, вы настоящий самодур!" Это она хотела сказать "самородок". И добавила – "универсам!" Видимо, подразумевался "универсал".

Я люблю конферанс, очень люблю юмор. В новой программе тоже буду делиться забавными эпизодами, которые со мной случались.

Мы с вами как-то беседовали о вашей давней любви, еще с детства – песнях на идиш. Войдут ли они в программу "Любимое и новое"?

Это, пожалуй, один из главных моментов в моей сольной программе – когда я пою песни на идиш. Это идет из детства. Когда я был совсем маленьким, у нас дома была пластинка, там было две песни на идиш в исполнении Михаила Эпельбаума. Когда приходил мой дедушка, он всегда просил меня поставить эти две песни – "Ицик хот шойн хасене гехат" и "Разменяйте мне 25 рублей". Как часто бывает с детскими впечатлениями, они врезались в память.

Я исполнял редкие песни на идиш. Но, когда публика просит на концерте "А-идише мама", ты не можешь от этого уйти, ты не можешь не спеть.

Знаете, когда-то в консерватории нам говорил преподаватель, что "Вернись в Сорренто", "Фуникули фуникула" – это все своего рода попса, а ты должен искать для своего репертуара что-то редкое, особенное. И вот я приехал в Израиль, не зная этих песен. И мне тут же сказали, что если ты хочешь выступать и иметь успех, то немедленно должен выучить эти песни. Поэтому первое, что я выучил в Израиле, было "Вернись в Сорренто". То же касается и репертуара на идиш – ты не можешь обойтись без "А идише мама", "Их хоб мир цу фил либ", потому что люди этого очень ждут.

Расскажите, что вошло в ту часть, которая обозначена в названии как "новое"? Это песни, которые написаны для вас или просто недавно вошли в репертуар?

Для этой части концерта "Любимое и новое" я выбрал песни, написанные в последние годы специально для меня талантливыми русскоязычными композиторами из США и Израиля. Среди них песни, которые мне особенно дороги – песня, посвященная Холокосту, молитва о солдатах ЦАХАЛа. Эти песни недавно вошли в мой репертуар.

Программа "Любимое и новое" – это музыкальное путешествие, это настоящий праздник музыки. Я уверен, что каждый, кто придет на эти концерты, уйдет с ощущением праздника.

Организаторы гастрольного тура – Марат Лис и компания Cruise International

Заказ билетов online здесь или по тел. 03-6960990

2 декабря – Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20.00

3 декабря – Петах-Тиква, зал Шарет, 20.00

4 декабря – Хайфа, зал Раппопорт, 20.00

6 декабря – Ришон ле-Цион, зал Мофет, 20.00

7 декабря – Беэр-Шева, Тамуз – дом музыки, 20.00

8 декабря – Ашдод, Зал "Дюна", 20.00