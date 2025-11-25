x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
последняя новость: 16:23
25 ноября 2025
Культура

В дни Хануки в Тель-Авиве пройдет Международный фестиваль классической гитары

время публикации: 25 ноября 2025 г., 15:39
Предоставлено организаторами фестиваля
Ровшан Мамедкулиев
Фото: Хуан Бастос

С 15 по 17 декабря, в дни праздника Ханука, в Музее еврейского народа АНУ пройдет первый Международный фестиваль классической гитары "Гитарист на крыше". Он будет включать в себя конкурс молодых гитаристов в трех возрастных категориях и несколько концертов, призванных продемонстрировать богатый и разнообразный мир репертуара классической гитары.

Среди них – концерт легенд классической гитары в Израиле Йорама Зербиба и Реувена Серусси, выступление гитариста мирового уровня, победителя конкурса GFA (Guitar Foundation of America) Ровшана Мамедкулиева, а также концерт молодой гитаристки, лауреата нескольких гитарных конкурсов Мишель Берсон (при участии известного израильского гитариста и педагога Игоря Каплуна).

Стоит отметить, что подготовка к фестивалю шла во время войны, когда некоторые международные мероприятия, проведение которых планировалось заранее, были, по тем или иным причинам, отменены. Организаторы и участники фестиваля классической гитары "Гитарист на крыше" надеются, что музыка будет способствовать диалогу между музыкантами разных стран.

Начало всех концертов в 19:00.

