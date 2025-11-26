Компромисс в мире музыки: ИИ-платформы договорились о правах с Warner Music Group

Продюсерская компания Warner Music Group и компания Suno, разработавшая платформу для генерации музыки на базе искусственного интеллекта, объявили о внесудебном урегулировании иска о нарушении авторских прав.

Компании не раскрыли финансовых деталей мирового соглашения, ограничившись заявлением, что сделка предусматривает "компенсации и защиту для артистов, авторов песен и всего творческого сообщества".

В рамках партнерства Suno запустит "новые, более продвинутые и лицензированные модели" для генерации музыки, а нынешние модели Suno будут постепенно выведены из эксплуатации. Соглашение WMG с Suno вводит новые ограничения на скачивание для пользователей. Только подписчики платного тарифа смогут скачивать свои творения с платформы, причем для платных пользователей также будут установлены лимиты на скачивание — за дополнительные загрузки придется доплачивать. Кроме того, авторы, работающие с WMG, будут иметь право давать или не давать согласие на использование своего творчества для обучения новых ИИ-моделей Suno.