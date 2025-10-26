Умерла актриса Джун Локхарт, сыгравшая маму в телесериале "Лесси". Ей было 100 лет

Стало известно, что 23 октября в Санта-Монике, штат Калифорния, в возрасте 100 лет умерла популярная в прошлом американская актриса Джун Локхарт, наиболее известная по одной из главных ролей в телесериале "Лесси".

Она родилась 25 июня 1925 года в Нью-Йорке в семье актеров. Сниматься начала еще школьницей, в возрасте 13 лет. Свою первую главную роль сыграла в фильме "Женщина-волк из Лондона" в 1946 году. В 1948 году актриса стала обладательницей премии "Тони" в номинации лучший дебют за роль в театральной постановке "За любовь или деньги". С началом 1950-х годов Джун Локхарт переместилась на телевидение, где большого успеха ей принесла роль матери Тимми Мартина в популярном телесериале "Лесси", в котором она снималась с 1958 по 1964 год. В дальнейшем она оставалась наиболее востребованной на телевидении, где у нее были заметные роли в сериалах "Затерянные в космосе", "Главный госпиталь", "Частный детектив Магнум", "Полный дом", "Она написала убийство", "Удивительные истории", "Беверли-Хиллз, 90210", "Анатомия страсти" и многих других.

С 1951 по 1959 год актриса была замужем за доктором Джоном Ф. Малони, который стал отцом двух ее дочерей. Ее вторым супругом был архитектор Джон Линдси, брак с которым также завершился разводом.

Джун Локхарт была удостоена двух звезд на Голливудской аллее славы – за вклад в кинематограф и телевидение.

Локхарт прославилась как Рут Мартин в Lassie (1958-1964) и д-р Морин Робинсон в Lost in Space (1965-1968). Её карьера началась в детстве – среди ранних работ фильм A Christmas Carol (1938). На Бродвее она получила премию Tony (1947). Позже снималась в десятках телепроектов.

В 2013-2014 гг. NASA отметило актрису медалью Exceptional Public Achievement за вклад в популяризацию науки и космоса. У Локхарт остались две дочери – Энн Кэтлин и Джун Элизабет.

