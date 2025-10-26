x
26 октября 2025
Культура

На конкурсе "Мисс США 2025" победила представительница Небраски, не обошлось без скандала

США
Конкурсы красоты
время публикации: 26 октября 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 07:01
На конкурсе "Мисс США 2025" победила представительница Небраски, не обошлось без скандала (иллюстрация)
AP Photo/Gerald Herbert

23-летняя Одри Экерт из Небраски была объявлена победительницей конкурса "Мисс США 2025" и будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде.

Национальный конкурс состоялся 24-25 октября. Одри Экерт была признана лучшей из 50 претенденток.

Одри Экерт родилась в Линкольне, штат Небраска, и училась в Университете Небраски в родном городе. Она получила степень бакалавра наук в области делового администрирования со специализацией в маркетинге, а также была капитаном команды поддержки Husker Cheer Squad. До победы в конкурсе "Мисс США" работала координатором по маркетингу и социальным сетям тайского бренда сумок Sapahn.

Конкурс сопровождался скандалом, который организаторы всячески постарались смягчить. Обладательница титула "Мисс США 2024" Альма Купер объявила, что не будет присутствовать на финальном шоу, чтобы передать ленту и корону, как это было в предыдущие годы. Причем публично она объявила об этом в день финала конкурса, 24 октября.

По словам организаторов, они заранее знали об этом решении Альмы. И, судя по всему, никаких санкций в отношении нее не последует.

