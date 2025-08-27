x
27 августа 2025
Культура

Педро Альмодовар призвал Испанию разорвать отношения с Израилем

Кинофестиваль
Канны
Война с ХАМАСом
Израиль
время публикации: 27 августа 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 20:03
Evan Agostini /AP

Испанский режиссер, обладатель премии "Оскар", Педро Альмодовар призвал Мадрид разорвать дипломатические и торговые связи с Израилем из-за войны в Газе, назвав этот конфликт "геноцидом". Он также призвал власти Испании убедить партнеров по Европейскому союзу прекратить всякое сотрудничество с Израилем.

"Я призываю наше правительство разорвать дипломатические, торговые и все прочие отношения с Государством Израиль как знак отвращения к геноциду, который оно совершает против народа Газы на глазах у всего мира", – сказал Альмодовар в видеоролике, опубликованной в социальной сети Instagram.

В мае Альмодовар вместе с другими испанскими деятелями искусства, включая актера Хавьера Бардема, подписал письмо с осуждением "молчания" по поводу Газы во время Каннского кинофестиваля.

Правительство Испании было одним из самых громких критиков продолжающейся военной кампании Израиля в Газе в рамках Европейского союза. В июне власти Испании назвали войну в Газе "геноцидом" и заявили о намерении признать Палестинское государство. Однако отношения с Израилем страна не разорвала.

