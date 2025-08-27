Председатель жюри Венецианского фестиваля Александр Пэйн отказался комментировать войну в Газе

В Венеции открывается 82-й международный кинофестиваль. Накануне церемонии открытия на традиционной совместной пресс-конференции директора фестиваля Альберто Барбера и членов жюри журналисты настойчиво задавали вопросы о ситуации в Газе. Председатель жюри, американский режиссер Александр Пэйн ("Оставленные", "Небраска"), заявил, что не готов высказываться по этой теме.

"Я здесь, чтобы оценивать и обсуждать кино, – цитирует Пэйна издание The Hollywood Reporter. – Что касается моих политических взглядов, уверен, они совпадают со взглядами многих из вас".

Директор фестиваля Альберто Барбера добавил, что фестиваль четко заявил о неприятии "огромных страданий" в Палестине, особенно гибели гражданских лиц и "в особенности детей". Он также добавил, что фестиваль открыт для всех и ничьи приглашения не были отозваны, видимо намекая на обращение группы Venice4Palestine с требованием отозвать приглашение израильской актрисы Галь Гадот.

Незадолго до пресс-конференции перед Дворцом фестиваля на острове Лидо прошла манифестация в поддержку прекращения войны в Газе, в которой, по данным СМИ, приняли участие около 30 человек. Еще одна акция запланирована на утро 30 августа – активисты планируют пройти маршем по Лидо.

Помимо Пэйна, в жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля этого года вошли бразильская актриса Фернанда Торрес, иранский режиссёр Мохаммад Расулоф, французский режиссёр и сценарист Стефан Бризе, итальянская режиссёр и сценаристка Маура Дельперо, лауреат "Золотой пальмовой ветви" румынский режиссёр Кристиан Мунджиу и китайская актриса Чжао Тао.