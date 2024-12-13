Неделя в кино: "100 лет одиночества" – триумф пугавшей всех экранизации

Декабрь – время подведения итогов, в том числе и в мире кино. Наградной сезон в самом разгаре – на этой неделе объявили номинантов на премию "Золотой глобус", по результатам которой традиционно будут делать прогнозы на "Оскар". А пока в Голливуде шьют платья и присматривают место для золотых статуэток, в Израиле подвели итоги телесмотрения в этот страшный для нас год. И здесь не обошлось без сенсаций. По данным компаний Yes и Pelephone, абсолютной телезвездой этого года стал лидер террористической организации Хизбалла Хасан Насралла – к счастью, посмертно. В день его ликвидации израильтяне буквально не отходили от телевизора. Еще одной сенсацией этого сезона стал небывалый всплеск кинопатриотизма: 9 из 10 самых популярных у израильтян сериалов – это оригинальный израильский контент. Психологически, конечно, это очень объяснимый феномен – западное и американское кино продолжает жить в своей парадигме, в лучшем случае не замечая нашей трагедии, а в худшем превращая ее в повод наброситься на Израиль с нападками. С другой стороны, несмотря на длящуюся драму войны, израильтяне не отворачиваются от реальности. Даже наоборот – самым популярным жанром кино и сериалов в этом году была драма (35% времени просмотра), причем, несмотря на ожидания аналитиков, боевики привлекают израильтян даже больше, чем в предыдущие годы, хотя, казалось бы, с нашей реальностью не сравнится никакой самый изобретательный сценарий. В общей сложности за 2024 год среднестатистическая израильская семья посмотрела 37 фильмов и 24 сериала. Такой рост интереса к кино продиктован печальными причинами – в этом году израильтяне больше времени вынуждены были проводить дома из-за войны и невозможности путешествовать по стране и за ее пределами. С другой стороны, повышенный запрос на израильскую кинопродукцию может стать отличным стимулом для развития производства новых фильмов. Так что и в этой грустной статистике есть проблеск надежды. А пока поговорим о главной (не израильской) премьере этого декабря, которой ждали с трепетом миллионы людей по всему миру.

"100 лет одиночества"

Судя по соцсетям, экранизации культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса "100 лет одиночества" ждали и боялись все. Маркес был так же одержим своей книгой, как его герои – каждый по-своему – одержимы суевериями, наукой, любовью, смертью, войной. Маркес писал роман, отказавшись от всех других занятий, семья оказалась на грани разорения, а когда книга вышла, никто не ожидал ураганного успеха. Всего за три дня был продан первый тираж в 6 тысяч экземпляров. Пришлось срочно печатать второй, третий, четвертый, пятый – в общей сложности по всему миру было продано 50 миллионов экземпляров на 46 языках. История нескольких поколений семьи Буэндиа и основанного им города Макондо заворожила читателей, породила культ латиноамерианской культуры и моду на магический реализм. Несмотря на грандиозный успех книги и многочисленные попытки кинематографистов убедить Маркеса продать права на экранизацию, киноверсия романа появилась только сейчас. Сам Маркес был убежден, что его книгу невозможно экранизировать. А он хорошо в этом разбирался – до "100 лет одиночества" он писал в том числе сценарии. Свой же роман написал как антисценарий – в нем почти нет прямой речи, а переплетающиеся в причудливом магическом танце судьбы персонажей сложно выстроить в линейную киноисторию. Но в 2019 году стало известно, что права на экранизацию достались стриминговому гиганту Netflix, который активно занимается продвижением неголливудского кино. Собственно, Netflix и другие стриминговые платформы совершили революцию, которая сделала возможной экранизацию "100 лет одиночества". Один из сыновей Маркеса, которые стали продюсерами сериала, говорил, что отец не верил в возможность уместить его роман в формат фильма. "Сейчас, в золотой век сериалов, когда уровень сценарного и режиссерского мастерства так высок, а зрители во всем мире потребляют контент на разных языках с удовольствием, не найти лучше времени для сериальной адаптации, которую обеспечит Netflix", – пояснил он.

За киноадаптацию культовой книги взялся дуэт латиноамериканцев – аргентинец Алекс Гарсиа Лопес, известный работами над фэнтези "Аколит" и "Ведьмак" и Лаура Мора Ортега из Колумбии, автор автобиографической драмы "Убивая Хесуса" и саги "Короли мира", которая отчасти напоминает эскапизм маркесовских персонажей (главные герои фильма сбегают из города в деревню, чтобы начать жизнь заново). Первый сезон сериала уже стал абсолютной сенсацией – на сайте Rotten Tomatos он получил 100% одобрения зрителей. И это несмотря на вполне оправданные опасения и Маркеса, и его поклонников – разместить в кадре вселенную этой магической книги кажется невозможным. В этом и величие, и проклятие знаменитого романа. Впрочем, все то же самое до недавнего времени говорили и о романе "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. И так мистически совпало, что 2024 год стал годом развенчания мифа о неэкранизируемости обоих культовых книг.

Как и Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "100 лет одиночества" – вовсе не последовательное кинопереложение книги, а самостоятельное, мастерски исполненное произведение, авторам которого удалось главное: сохранить и перевести на киноязык уникальную душу романа, как бы пафосно это ни звучало. Не нарушая последовательности событий, но и не следуя буквально за Маркесом, авторы шоу доказывают, что кинематограф достиг тех смысловых и технических возможностей, когда магия "100 лет одиночества" находит свое киновоплощение и создает собственный киноязык. Мастерски соблюдая баланс света и тени, передавая состояние полутонами и оттенками, музыкально импровизируя и иронизируя, Лопес и Ортега плетут филигранное кинополотно. На руку им играет и то, что для них роман Маркеса – не обожаемая экзотика, а знакомая с детства повседневность. И потому сериалу удается избежать экзотизации. И при этом соблюсти баланс между бытовым и поэтическим, духовным и телесным, между реальным и магическим, наконец, несмотря на опыт Лопеса в построении фэнтезийных миров и соблазн современных технологий. Еще одной однозначной удачей этого проекта стал подбор актеров: неизвестные латиноамериканские лица уводят зрителя из привычного голливудского стандарта красоты в зону неизведанного, необычного, гипнотического. Пожалуй, единственное влияние Голливуда на получившийся сериал – это смягченные, сглаженные сексуальные темы (видимо, по требованию Netflix). Секс, влечение, одержимость в романе Маркеса зачастую приводят и к инцестам, и к изнасилованиям. Роман буквально наполнен этой мучительной тягой человека к запретному и непреодолимому – так главный герой романа Хосэ Аркадио Буэндиа мечется между страстью к жене, скованной предрассудками и страхом, и мечтами первооткрывателя-ученого. Еще одна безусловная удача этого шоу – здесь каждый персонаж остается целой вселенной, как и в романе Маркеса. Нет второстепенных. Все – главные. Нет счастливых и несчастных. Все – одинаково равны перед непреодолимой силой одиночества, закованы в него, словно в кокон. И даже в порыве нежности или преступной страсти не смогут по-настоящему разорвать висящее над родом проклятье. И это – главная удача авторов фильма: на кончиках пальцев, на полутонах перенести маркесовское смирение с обреченностью на одиночество на экран.

Обзор подготовила Алина Ребель