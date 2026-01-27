Канье Уэст выкупил полосу в WSJ, чтобы извиниться за антисемитизм: "Я люблю евреев"

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal, где принес извинения "тем, кого ранил", и отдельно – еврейскому сообществу, заявив, что сожалеет о своих антисемитских высказываниях и поступках последних лет. Уэст выкупил целую рекламную страницу, чтобы опубликовать свое обращение.

В тексте под заголовком "To Those I"ve Hurt" музыкант связывает своё "разрушительное" поведение с последствиями автокатастрофы 2002 года и, как он утверждает, поздно диагностированной травмой лобной доли. По словам Уэста, полноценный диагноз ему поставили лишь в 2023 году, а затем подтвердили биполярное расстройство I типа.

Уэст пишет, что во время маниакальных эпизодов "терял связь с реальностью", принимал импульсивные решения и говорил вещи, о которых "глубоко жалеет". В частности, он упоминает использование нацистской символики и утверждает, что "не является нацистом и антисемитом", добавляя: "Я люблю еврейский народ".

На обращение отреагировала Антидиффамационная лига (ADL): там назвали извинение "давно назревшим", но подчеркнули, что одних слов недостаточно и признание не отменяет вреда, нанесённого ранее.

Уэст не впервые берет свои слова обратно. В мае 2025 года он выпустил трек Nigga Heil Hitler, а спустя несколько недель заявил в соцсетях, что "порывает с антисемитизмом" и "любит всех людей". Ранее рэпер неоднократно восхищался Адольфом Гитлером и цитировал антисемитские теории заговоров.

В феврале 2025 года после публикации очередной серии антисемитских твитов с рэпером расторгло контракт агентство "33 & West". Интернет-платформа Shopify удалила его онлайн-магазин после того, как в нём стали продаваться футболки с символом свастики.