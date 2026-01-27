Норвежский дуэт отказался от участия в отборе на "Евровидение" в знак протеста против Израиля

Норвежский дуэт Sander Silva и Victorjus, который считался одним из фаворитов конкурса, объявил об отказе от участия в MGP Radio Cup – дополнительном этапе национального отбора Melodi Grand Prix, который определяет представителя Норвегии на "Евровидении". Музыканты сообщили о решении на своей странице в социальной сети Instagram после релиза своей песни "Fritt Fall", поблагодарив слушателей за поддержку и голоса.

В заявлении артисты объяснили уход тем, что считают "трагедией" допуск Израиля к "Евровидению" на фоне войны в Газе и информации о том, что "в отношении палестинцев в Газе были совершены серьёзные военные преступления".

"После всех страданий в Палестине мы не можем позволить себе рискнуть – участвовать в конкурсе, который напрямую ведёт к "Евровидению", – заявили артисты. Поэтому они решили использовать полученное внимание, чтобы выразить солидарность с Палестиной.

При этом дуэт подчеркнул, что не осуждает тех исполнителей, кто остаётся в отборе, – это "личное решение". В качестве иллюстрации к своему заявлению Sander Silva и Victorjus поставили свой портрет с большим сердцем в цветах палестинского флага.

Отказ Sander Silva и Victorjus стал не единственным в Норвегии: ранее о выходе из отбора заявил и норвежский дуэт Ylvis.