Умер создатель анатомических выставок Body Worlds Гунтер фон Хагенс

Немецкий анатом Гунтер фон Хагенс, изобретатель метода пластинации и создатель всемирно известных выставок Body Worlds ("Миры тела"), скончался 24 июля в возрасте 81 года. Его смерть подтвердила семья, сообщает Die Welt.

Фон Хагенс, много лет страдавший болезнью Паркинсона, за день до смерти был доставлен в больницу в Гейдельберге с кровоизлиянием в мозг.

Разработанная фон Хагенсом пластинация позволяет сохранять тела и органы, заменяя содержащиеся в тканях воду и жир полимерами. В отличие от обычного бальзамирования, полученные препараты остаются сухими, не разлагаются и могут сохранять естественную форму десятилетиями. Выставки Body Worlds, на которых демонстрировались пластинированные человеческие тела и органы, посетили более 58 миллионов человек. Они задумывались как общедоступные уроки анатомии, но постоянно вызывали споры об этичности публичного показа человеческих останков и происхождении отдельных экспонатов.

Гунтер Герхард Либхен (фон Хагенс) родился 10 января 1945 года в Альт-Скальдене – населенном пункте на территории современной Польши, которая тогда была включена в состав Германии. Через несколько дней после его рождения семья бежала от наступавшей Красной армии: младенца везли в корзине для белья. После нескольких месяцев пути семья поселилась в городе Грайц в будущей ГДР. В детстве у Гунтера диагностировали гемофилию; долгие месяцы, проведенные в больницах, по его словам, пробудили интерес к медицине и устройству человеческого тела.

В 1965 году Либхен поступил на медицинский факультет Йенского университета. После ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году он участвовал в протестах против подавления Пражской весны, а затем решил бежать из ГДР. Получив разрешение на туристическую поездку в Болгарию и Венгрию, он попытался перейти чехословацко-австрийскую границу, но 7 января 1969 года был задержан и передан властям ГДР. Его приговорили к году и девяти месяцам заключения за попытку незаконного пересечения границы. Часть срока он провел в тюрьме Котбуса, известной жестоким обращением с политическими заключенными.

Отец сумел передать информацию о нем западногерманскому адвокату. В августе 1970 года ФРГ выкупила политического заключенного у властей ГДР за 40 тысяч немецких марок. 27 августа он оказался в Западной Германии и продолжил медицинское образование в Любекском университете. После окончания учебы работал в области скорой и неотложной медицины на острове Гельголанд, а затем перешел в Гейдельбергский университет.

Фамилию фон Хагенс он получил после женитьбы на своей сокурснице Корнелии фон Хагенс и сохранил ее после развода. У супругов родились трое детей. В дальнейшем его женой и ближайшим деловым партнером стала врач Ангелина Уолли, курировавшая выставки Body Worlds.

Работая в институте анатомии и патологии Гейдельбергского университета, фон Хагенс задумался, почему биологические препараты заливают пластиком снаружи, а не пропитывают полимером изнутри. После многочисленных экспериментов 10 января 1977 года, в свой 32-й день рождения, он получил первый удачный пластинат – человеческую почку. В 1978 году была подана патентная заявка, однако создание первого пластинированного человеческого тела целиком заняло еще около 13 лет.

В 1993 году фон Хагенс основал частный Институт пластинации. Первая публичная выставка Body Worlds открылась в Токио в 1995 году и за четыре месяца привлекла более 450 тысяч посетителей. Позднее выставки прошли во многих странах Европы, Азии и Северной Америки. Экспонаты демонстрировались не лежащими на столах, а в динамичных позах – бегущими, играющими в шахматы или занимающимися спортом, что одни считали новым способом преподавания анатомии, а другие – превращением человеческих тел в шоу.

В 2002 году фон Хагенс провел в Лондоне первое за более чем 170 лет публичное вскрытие в Великобритании. За процедурой наблюдали около 500 зрителей, несмотря на предупреждения властей о возможном нарушении закона. Вскрытие показал телеканал Channel 4, а фон Хагенс позднее участвовал в нескольких телевизионных программах, посвященных анатомии.

В начале 2010-х годов ученый сообщил, что болен Паркинсоном. Он зарегистрировался в созданной им программе донорства тел и распорядился после смерти пластинировать собственное тело. Семья намерена выполнить его волю. Ранее фон Хагенс говорил, что хотел бы быть выставлен у входа в экспозицию с протянутой к посетителям рукой. Окончательное решение о форме и месте показа пока не объявлено.