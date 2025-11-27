Умер Майкл ДеЛано, сыгравший менеджера казино в "Одиннадцати друзьях Оушена"

В возрасте 84 лет умер американский актер и певец Майкл ДеЛано, известный широкой публике по роли менеджера казино в фильмах Стивена Содерберга "Одиннадцать друзей Оушена" и "Двенадцать друзей Оушена".

Как пишет The Hollywood Reporter, его жена Джин ДеЛано рассказала, что актер умер 20 октября в одной из больниц Лас-Вегаса от сердечного приступа. Но стало об этом известно только на этой неделе, накануне 85-летия Майкла.

Майкл ДеЛано родился 26 ноября 1940 года в Норфолке (штат Вирджиния). Свою карьеру в шоу-бизнесе он начал как певец под сценическим именем Key Larson, записывался на лейбле Swan Records и выступал, в частности, в программе American Bandstand. В начале 1970-х перешёл в актёры: снимался в сериалах General Hospital, Kojak, Starsky and Hutch, Hill Street Blues, играл пожарного Сонни Капуто в сериале Firehouse и певца Джонни Вентура в ситкоме Rhoda, где появился в 11 эпизодах. В кино ДеЛано можно было увидеть в фильмах "Коммандо", "9 до 5", а на позднем этапе карьеры – в уже упомянутых лентах о друзьях Оушена, где он сыграл менеджера вымышленного казино в Лас-Вегасе. Его последней работой на экране стала роль в сериале Royal Pains в 2012 году. Майкл ДеЛано проживал в Лас-Вегасе с начала 1990-х.