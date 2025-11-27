Кевин Спейси снова предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Голливудскому актеру Кевину Спейси предстоит оказаться в суде в связи с ещё тремя гражданскими исками о сексуальном насилии. Трое мужчин обвиняют Спейчас в домогательствах в период с 2000 по 2013 год. Пока не решено, будут ли все три иска рассматриваться в одном гражданском процессе, или это будут три разные слушания. Один из обвинителей уже подавал гражданский иск против Спейси в 2022 году, но дело было приостановлено из-за суда по уголовному делу об изнасилованиях, который актер выиграл. Пострадавший утверждает, что в результате насилия, пережитого им в 2008 году, ему была нанесена психологическая и финансовая травма. Еще один пострадавший – Руарри Кэннон, который утверждает, что Спейси домогался его на вечеринке в 2013 году. Тогда актер он играл в спектакле в театре Old Vic, где Спейси был художественным руководителем. Кэннон отказался от анонимности и принял участие в документальном фильме канала Channel 4 "Спейси без маски" ("Spacey Unmasked"), где он рассказал о случившемся. Актер в ответ заявил, что каждый раз, когда ему предоставляли время и надлежащую площадку для защиты, обвинения не выдерживали проверки, и он был оправдан.

Рассмотрение гражданского иска пройдет 12 октября 2026 года в Лондоне. Спейси официально отверг два из трех исков, хотя актер отвергает все обвинения. В 2023 году суд Великобритании оправдал актера, признав его невиновным по уголовным обвинениям в сексуальном насилии, которые были выдвинуты против него четырьмя мужчинами. После этого он постепенно начал возвращаться к работе в кинематографе и к концертным выступлениям.